Ліквідація пожежі на ліісопилці у Миколаєві. Фото: пресслужба ДСНС України в Миколаївській області

В Інгульському районі Миколаєва вночі, 4 травня загорілось деревообробне підприємство.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління ДСНС України в Миколаївській області.

На місце по підвищеному номеру виклику направили чергові караули та спецтехніку міських підрозділів ДСНС. Також залучено тактичний робот Magirus Wolf R1. Гасіння ускладнюється сильним поривчастим вітром, що сприяє швидкому розповсюдженню вогню.

Станом на 5:25 пожежу вдалось локалізувати на площі 2000 кв.м. Від ДСНС на місці працює 64 вогнеборці, залучено 17 одиниць спецтехніки. Наразі триває гасіння окремих осередків горіння.

Ліквідація пожежі на ліісопилці у Миколаєві. Фото: пресслужба ДСНС України в Миколаївській області Ліквідація пожежі на ліісопилці у Миколаєві. Фото: пресслужба ДСНС України в Миколаївській області

Ліквідація пожежі на ліісопилці у Миколаєві. Фото: пресслужба ДСНС України в Миколаївській області Ліквідація пожежі на ліісопилці у Миколаєві. Фото: пресслужба ДСНС України в Миколаївській області

Нагадаємо, що через порушення правил при електрозварювальних роботах у Миколаєві загорівся гараж.