В Інгульському районі Миколаєва вночі, 4 травня загорілось деревообробне підприємство.
Про це повідомили в пресслужбі Головного управління ДСНС України в Миколаївській області.
На місце по підвищеному номеру виклику направили чергові караули та спецтехніку міських підрозділів ДСНС. Також залучено тактичний робот Magirus Wolf R1. Гасіння ускладнюється сильним поривчастим вітром, що сприяє швидкому розповсюдженню вогню.
Станом на 5:25 пожежу вдалось локалізувати на площі 2000 кв.м. Від ДСНС на місці працює 64 вогнеборці, залучено 17 одиниць спецтехніки. Наразі триває гасіння окремих осередків горіння.
Нагадаємо, що через порушення правил при електрозварювальних роботах у Миколаєві загорівся гараж.
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В Інгульському районі Миколаєва вночі, 4 травня загорілось деревообробне підприємство.
Про це повідомили в пресслужбі Головного управління ДСНС України в Миколаївській області.
На місце по підвищеному номеру виклику направили чергові караули та спецтехніку міських підрозділів ДСНС. Також залучено тактичний робот Magirus Wolf R1. Гасіння ускладнюється сильним поривчастим вітром, що сприяє швидкому розповсюдженню вогню.
Станом на 5:25 пожежу вдалось локалізувати на площі 2000 кв.м. Від ДСНС на місці працює 64 вогнеборці, залучено 17 одиниць спецтехніки. Наразі триває гасіння окремих осередків горіння.
Нагадаємо, що через порушення правил при електрозварювальних роботах у Миколаєві загорівся гараж.