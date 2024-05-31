Лісові пожежі на Харківщині. Фото: ДСНС

У Харківській області продовжують вирувати масштабні лісові пожежі.

Про це повідомляють у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Наразі на території області триває гасіння 14 лісових пожеж на загальній площі понад 3700 гектарів.

Рятувальники зазначають, що ворог продовжує нещадно завдавати ударів по лісовим масивам, спричиняючи нові осередки загорань. Завдяки неймовірним зусиллям рятувальників та працівників лісового господарства, з постійним ризиком для життя від обстрілів та детонації мін і нерозірваних боєприпасів, вдалося локалізувати вже 12 пожеж на загальній площі понад 2300 гектарів.

Лісові пожежі на Харківщині. Фото: ДСНС

«Рятувальники та лісівники продовжують і надалі працюють у надскладних умовах задля ліквідації пожеж та захисту людських помешкань від вогню», — йдеться у повідомленні.

Лісові пожежі на Харківщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що у вівторок, 28 травня, внаслідок масованих ударів по прифронтових населених пунктах Вовчанської громади Чугуївського району сталася масштабна пожежа. Згоріло понад 15 гектарів, в тому числі і лісу.