Жінку з Кривого Рогу підозрюють у вбивстві 10-річної доньки / Фото: Нацполіція

Правоохоронці та волонтери два дні розшукували зниклу безвісти дитину, але згодом слідство встановило, що її мати приховує вбивство. Жінку затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Як повідомили у Національній поліції України, жінка намагалась заплутати слідство.

За словами правоохоронців, мати дівчинки звернулася до поліції 20 червня та повідомила, що дві години тому її донька пішла з дому та не повернулася. Для пошуків зниклої була розгорнута пошукова операція, орієнтований весь особовий склад поліції. Були залучені понад 50 правоохоронців, волонтери, кінологи, рятувальники та курсанти.

Поліцейські переглянули записи з камер відеоспостереження, опитали родичів, сусідів та можливих свідків, оглянули місцевість за допомогою дрону. Орієнтування з прикметами зниклої було розміщене на зупинках громадського транспорту, магазинах, у парках та в людних місцях. Але дитину розшукати не вдалося. Паралельно поліцейські ювенальної превенції встановили та опитали знайомих та всіх, з ким дитина спілкувалася. Як виявилося, ніхто з них не бачив та не розмовляв з нею після 15 червня. Згодом поліцейські встановили, що дівчинка стала жертвою злочину, а до вбивства дитини причетна її мати.

Жінку з Кривого Рогу підозрюють у вбивстві 10-річної доньки / Фото: Нацполіція Жінку з Кривого Рогу підозрюють у вбивстві 10-річної доньки / Фото: Нацполіція Жінку з Кривого Рогу підозрюють у вбивстві 10-річної доньки / Фото: Нацполіція

За даними слідства, 15 червня під час сварки вона вбила власну доньку. Для приховання слідів злочину жінка поклала тіло до валізи, вивезла на дачу, перенесла до погреба та залила бетоном. 22 червня поліцейські знайшли тіло дівчинки. Криміналісти та слідчі провели огляд місця події, вилучили всю необхідну слідову інформацію та речові докази. Тіло направили для проведення судово-медичної експертизи.

Зазначається, що цього ж дня 40-річну жінку затримали. 23 червня їй повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства малолітньої дитини згідно з пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне увʼязнення.

Нагадаємо, мешканця села Прибузьке Миколаївського району підозрюють в тому, що він 17 квітня побив до смерті свого 6-річного пасинка. Чоловіка затримали, йому загрожує 10 років увʼязнення.