Мешканця Миколаївщині підозрюють у вбивстві 6-річного хлопчика / Ілюстративне фото

17 квітня у селі Прибузьке Миколаївського району вітчим до смерті побив 6-річного пасинка. Чоловіка затримали, йому загрожує 10 років увʼязнення.

Як повідомили у поліції Миколаївської області, 18 квітня до них надійшло повідомлення від медиків про те, що до реанімаційного відділення лікарні доставили шестирічного хлопчика у важкому стані. Невдовзі після госпіталізації хлопчик помер.

Тіло дитини направили на судово-медичну експертизу. За висновком експерта його смерть настала внаслідок черепно-мозкової травми.

За даними слідства, співмешканець матері підійшов до 6-річного пасинка, який перебував у дитячому візку та плакав. Чоловік підняв дитину з візку та спочатку вдарив по сідницях, а потім наніс йому удар кулаком по голові. Хлопчик від удару впав разом з візком. Його врятувати не вдалося і 18 квітня він помер у лікарні, повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

29-річного чоловіка затримали та повідомили про підозру у спричиненні малолітній дитині умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть (частина 2 статті 121 КК України). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі від семи до десяти років. Триває досудове розслідування.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, на березі річки на Одещині знайшли обгоріле тіло школярки — у вбивстві підозрюється подруга дівчинки. У загиблої дев'ятикласниці були зав'язані очі. На грудній клітці в районі серця слідчі виявили два колоті ножові поранення.