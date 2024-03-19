Мер Нью-Йорка Ерік Адамс. Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Колишня співробітниця мерії Нью-Йорка подала позов проти мера Еріка Адамса, якого звинуватила в сексуальному домаганні в 1993 році, коли вони обидва працювали в муніципальному управлінні транспортної поліції.

Про це пише Укрінформ з посиланням на західні ЗМІ.

У цивільному позові колишня працівниця управління Лорна Біч-Матура стверджує, що довіряла Еріку Адамсу і звернулася до нього по допомогу, оскільки він на той час був лідером Асоціації захисників поліції Нью-Йорка й виступав за рівність і справедливе ставлення до чорношкірих співробітників. Працюючи в транспортному управлінні, вона нібито неодноразово стикалася з сексуальними домаганнями та дискримінацією.

Ерік Адамс, за її словами, погодився допомогти їй отримати підвищення й запропонував відвезти додому, щоб обговорити це питання, але замість цього зупинився в темному місці, де вимагав сексуальних послуг в обмін на свою допомогу.

За словами Лорни Біч-Матури, вона відсмикнула руку, яку Ерік Адамс силоміць поклав на свої оголені геніталії. Потім він буцімто почав мастурбувати й еякулював на неї. Далі висадив її на станції метро.

За словами скаржниці, Ерік Адамс «у помсту за відмову від його сексуальних вимог» добився переведення її в інший відділ, звідки вона була змушена звільнитися під час скорочення штату.

Закон штату Нью-Йорк дає змогу звертатися до суду з цивільним позовом щодо сексуального насильства незалежно від давності його вчинення.

Ерік Адамс через адвокатів категорично заперечив ці звинувачення.

Нагадаємо, Центральний районний суд Миколаєва виніс вирок ще одному фігуранту справи про зґвалтування 12-річної дівчинки у 2018 році. 24-річного чоловіка засудили до 7 років позбавлення волі.