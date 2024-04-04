Сьогодні, 4 квітня, у Миколаєві відбудуться планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
Також з 8:00 ранку до 18:00 вечора буде відсутня електроенергія за адресами:
Нагадаємо, через російські обстріли в Одесі знову запроваджуються графіки аварійних відключень електроенергії.
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Верховна Рада зобов’язала місцеві ради транслювати сесії та комісії. Як з цим на Миколаївщині?Катерина Середа
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Сьогодні, 4 квітня, у Миколаєві відбудуться планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
Також з 8:00 ранку до 18:00 вечора буде відсутня електроенергія за адресами:
Нагадаємо, через російські обстріли в Одесі знову запроваджуються графіки аварійних відключень електроенергії.