Планові відключення електроенергії у Миколаєві. Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 4 квітня, у Миколаєві відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

ул. Космонавтів;

пр. Миру;

вул. Мостобудівників;

вул. 7 Слобідська;

вул. Кузнецька;

вул. Погранична.

Також з 8:00 ранку до 18:00 вечора буде відсутня електроенергія за адресами:

вул. 2 Набережна;

вул. 2 Екіпажна;

вул. Генерала Бєлова;

вул. Кар'єрна.

Нагадаємо, через російські обстріли в Одесі знову запроваджуються графіки аварійних відключень електроенергії.