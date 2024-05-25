Міноборони закупило жіночу літню форму, фото: Depositphotos

Міністерство оборони уклало договори про забезпечення військовослужбовиць жіночими літніми польовими костюмами майже на 130 мільйонів гривень.

Як повідомляє пресслужба Міноборони, це покриє наявні потреби до кінця року.

Понад 90% костюмів вже доставлені у різні військові частини. Кожен комплект складається з трьох елементів: куртки, штанів і двох нарукавних знаків із національною символікою – державним прапором.

Жіночий військовий одяг, як інформують у Міноборони, відрізняється від чоловічого за формою та складністю крою. Комплекти для захисниць представлені в діапазоні розмірів від 40 до 64. Вони розраховані на зріст від 146 до 188 см.

«Попри повномасштабну війну Міністерство оборони працює над забезпеченням питання рівності між нашими захисниками та захисницями. Ми маємо гарантувати рівні можливості для всіх, хто боронить нашу землю. Тому закупівля жіночої військової форми – важливий крок для створення комфортних умов для наших захисниць. Ці закупівлі — це про повагу до рівності та справедливості у лавах ЗСУ», – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Нагадаємо, у підрозділах Збройних сил України всі необхідні випробування пройшла жіноча білизна, тож Міністерство оборони поставило її на забезпечення для військовослужбовиць.

Також Міністерство оборони України затвердило другий зразок бронежилета для військовослужбовиць. Його вага — від 10,5 кілограма і більше, залежно від комплектації.