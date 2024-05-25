НМТ в Україні, Фото з відкритих джерел

Міністерство освіти і науки розробило алгоритм дій на випадок оголошення повітряної тривоги під час проведення національного мультипредментного тесту (НМТ).

Як зазначають у відомстві, інструктор в аудиторії зупинить тестування. Після чого всі учасники мають зберегти відповіді після кожного виконаного завдання та разом із персоналом перейти до укриття.

Час, відведений для проведення НМТ, зупинять до закінчення тривоги.

Виконання завдань буде відновлено, якщо повітряна тривога триватиме менше 2,5 годин, що сумарно виділено для двох етапів тестування.

Якщо тривога триватиме довше, відповідальний за ТЕЦ разом із регіональним центром оцінювання якості освіти вирішить, чи доцільно продовжувати тестування з урахуванням залишкового часу.

У разі, якщо НМТ буде зупинено, учасники зможуть його скласти під час додаткових сесій.

Нагадаємо, у разі аварійних відключень електроенергії під час складання національного мультипредметного тесту (НМТ) порядок подальшого проведення тестування вирішуватиметься на місцях регіональними центрами.

Зазначимо, у МОН вже затвердили календар проведення основної та додаткової сесій тестування.