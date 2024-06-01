Червоний Хрест провів щорічний захід для дітей Миколаєва, фото: Акадій Дабагян

Миколаївська обласна організація Товариство Червоного Хреста України провела щорічний захід до Міжнародного дня захисту дітей.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник оперативного штабу Миколаївської обласної організації Товариства Червоного Хреста Акадій Дабагян.

Зокрема, він зазначив, що діти мали можливість реалізовувати свій творчий потенціал, гратись, танцювати, вчитись новим та вдосконалювати існуючи навички. Крім того, діти мали відкритий доступ до різного роду автомобільної та спеціальної техніки, яку постійно використовує Червоний хрест Миколаївщини в своєї діяльності.

«За нашими підрахунками загалом захід відвідали близько одної тисячи дітей, і це круто. Найдорожче – посмішки та велика зацікавленість тим, чим щоденно живе кожен з тих, хто щиро вірить в необхідність надавати допомогу людям та бачить в цьому своє призначення», – написав Акадій Дабагян.

Червоний Хрест провів щорічний захід для дітей Миколаєва, фото: Акадій Дабагян

Червоний Хрест провів щорічний захід для дітей Миколаєва, фото: Акадій Дабагян

Червоний Хрест провів щорічний захід для дітей Миколаєва, фото: Акадій Дабагян

Червоний Хрест провів щорічний захід для дітей Миколаєва, фото: Акадій Дабагян

Червоний Хрест провів щорічний захід для дітей Миколаєва, фото: Акадій Дабагян

Загалом, на локації було представлено 12 одиниць техніки, а участь в організації та реалізації свята взяло близько 50 волонтерів організації.

Раніше ми повідомляли, що Миколаївська обласна організація «Товариство Червоного Хреста України» реалізовує проекти, завдяки яким вразливі категорії населення міста, області, ВПО та ветерани зможуть безкоштовно пройти спеціалізоване навчання та отримати міні-грант на розвиток власної справи.