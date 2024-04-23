До Миколаєва прибули ще два тролейбуси з автономним ходом до 20 кілометрів в рамках реалізації проекту з Європейським банком реконструкції та розвитку.

Про це повідомляє КП «Миколаївелектротранс».

Директор комунального підприємства Юрій Сметана розповів, що наразі працівники займаються перевіркою техніки на відповідність умовам комплектації, а також здійснюють повний огляд.

«Паралельно продовжується робота над документацією для облаштування кінцевого пункту з зарядною станцією в Корабельному районі, оскільки перші тролейбуси «PTS» поїдуть за новим маршрутом саме туди», – йдеться у повідомленні.

До Миколаєва прибули ще два тролейбуси, фото: «Миколаївелектротранс»

До Миколаєва прибули ще два тролейбуси, фото: «Миколаївелектротранс»

Загалом місто має отримати 31 тролейбус. На кінець літа 10 з них підготують, щоб запустити маршрутом в Корабельний район.

«Також важлива частина підготовчої роботи полягає у додатковому навчанні для водіїв та тих, хто здійснюватиме технічне обслуговування нового транспорту. Це навчання ми будемо проводити спільно з виробником цих тролейбусів», – розповів Юрій Сметана.

Нагадаємо, про плани закупити новий транспорт з автономним ходом мер Миколаєва повідомив у грудні 2023 року.

На самому підприємстві також переробили тролейбус з транспортного засобу, пошкодженого обстрілами. Замість звичайного відновлення, компанія обрала модернізацію, зробивши транспорт з автономним ходом. Оновлений тролейбус здатний на рух до 20 кілометрів і оснащений системою кондиціонування.

Як відомо, за час воєнних дій збитки підприємства «Миколаївелектротранс» склали 141 мільйон гривень, з яких 46 мільйонів – технічні.