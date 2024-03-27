Миколаїв отримав сучасний автомобіль, пристосований для людей з інвалідністю. Відтепер на ньому слухачі автошколи можуть складати практичні іспити з водіння.

Про це повідомила депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська на своїй сторінці у Instagram.

Сучасне авто повністю переобладнано під потреби людей з інвалідністю.

«Люди з інвалідністю у Миколаєві та області чекали такої можливості пʼять років. І нарешті ми долаємо ці барʼєри, надаючи їм можливість отримати права і використовувати власні автівки як для роботи, так і для особистих потреб», – написала Тетяна Домбровська.

Авто для людей з інвалідністю, фото з фб Тетяни Домбровської

Авто для людей з інвалідністю, фото з фб Тетяни Домбровської

Зазначимо, даний автомобіль переданий в межах ініціативи «Без барʼєрів».

Нагадаємо, в Миколаєві триває підготовка до відкриття автошколи, адаптованої до потреб людей з інвалідністю. Навчальний заклад працюватиме на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

По Україні за підтримкою МВС такі школи вже відкрито у Львові, Дніпрі, Кривому Розі.

Нагадаємо, в Україні діє державна програма протезування, в рамках якої учасники бойових дій і не лише можуть отримати протези.

Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, деякі категорії військовослужбовців зможуть безоплатно отримати ці послуги в лікарнях, незалежно від їхньої форми власності. Їм держава компенсує медзакладам витрати на лікування через Національну службу здоров'я України.

Щоб стати в чергу на протезування, треба заповнити анкету. Ще до офіційного відкриття центру клініка встановила біонічні протези від британської компанії двом українським воїнам.

У медзакладі працюватимуть висококваліфіковані українські фахівці, які переймають досвід медиків із провідних клінік світу.