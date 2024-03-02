Пожежа на сміттєзвалищі, фото: ДСНС Миколаївщини

Вранці, 2 березня, за селом Мішково-Погорілове загорілось сміттєзвалище.

Інформація про пожежу надійшла близько 07:04 на спецлінію 101, повідомляють в ДСНС Миколаївщини.

До місця направлено рятувальників 4 та 16 державних пожежно-рятувальних частин, а також чергову зміну оперативно-координаційного центру. Станом на 11:15 пожежу ліквідовано на площі 500 квадратних метри.

Пожежа на сміттєзвалищі, фото: ДСНС Миколаївщини Пожежа на сміттєзвалищі, фото: ДСНС Миколаївщини

Додатково залучався бульдозер від підприємства. Причина займання встановлюється. Від ДСНС працювало 3 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.