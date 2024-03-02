Вранці, 2 березня, за селом Мішково-Погорілове загорілось сміттєзвалище.
Інформація про пожежу надійшла близько 07:04 на спецлінію 101, повідомляють в ДСНС Миколаївщини.
До місця направлено рятувальників 4 та 16 державних пожежно-рятувальних частин, а також чергову зміну оперативно-координаційного центру. Станом на 11:15 пожежу ліквідовано на площі 500 квадратних метри.
Додатково залучався бульдозер від підприємства. Причина займання встановлюється. Від ДСНС працювало 3 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.
|
Тіна Кароль без макіяжу і мінімум експерток у новинах: як і скільки пишуть про жінок у миколаївських медіаКатерина Середа
|
Вранці, 2 березня, за селом Мішково-Погорілове загорілось сміттєзвалище.
Інформація про пожежу надійшла близько 07:04 на спецлінію 101, повідомляють в ДСНС Миколаївщини.
До місця направлено рятувальників 4 та 16 державних пожежно-рятувальних частин, а також чергову зміну оперативно-координаційного центру. Станом на 11:15 пожежу ліквідовано на площі 500 квадратних метри.
Додатково залучався бульдозер від підприємства. Причина займання встановлюється. Від ДСНС працювало 3 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.