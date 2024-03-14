У Миколаєві патрульні затримали пʼяного водія Mitsubishi, який скоїв ДТП. Фото: Патрульна поліція у Миколаївській області

Вчора, 13 березня, близько 21-ї години в Заводському районі Миколаєва патрульні зупинили водія Mitsubishi, який в стані алкогольного спʼяніння здійснив ДТП, наїхавши на бордюрний камінь.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.

Зазначається, що автомобіль Mitsubishi здійснив ДТП на перехресті вулиць Біла та Генерала Карпенка, наїхавши на бордюрний камінь.

«Спілкуючись з керманичем, інспектори помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння та запропонували пройти огляд на стан сп'яніння у встановленому законом порядку, на що останній погодився. Результат тесту становив 2,12 проміле, що майже в 11 разів перевищує допустиму норму», – йдеться у повідомленні.

Інспектори склали на чоловіка протоколи за частиною 1 статті 130 (Керування транспортними засобами у стані сп'яніння), та статті 124 (Порушення ПДР які призвели до ДТП) КУпАП.

Нагадаємо, нещодавно в центрі Миколаєва на перетині Маріупольської та Спаської в центрі Миколаєва зіштовхнулися два автомобілі. В результаті аварії ніхто не постраждав. Обидва автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень.