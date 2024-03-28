На Миколаївщині «швидка» застрягла в багнюці, коли прямувала на виклик. Фото: ДСНС в Миколаєві області

У Новоолександрівці Братської територіальної громади Вознесенського району у четвер, 28 березня, рятувальники витягли карету швидкої медичної допомоги, яка прямувала на виклик до пацієнта.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Зазначається, що «швидка» прямувала на виклик до пацієнта, але застрягла в багнюці на розмитій ділянці ґрунтової дороги.

Рятувальники відбуксували автомобіль на дорогу.

Раніше повідомлялося, що миколаївські рятувальники 11 січня тричі залучались для надання допомоги з вилучення автомобілів.