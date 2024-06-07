Суд. Ілюстративне фото з відкритих джерел.

У Миколаєві будуть судити ймовірного держзрадника. Його підозрюють у зборі розвідданих про українських військових поблизу акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

За даними слідства, 32-річного чоловіка, який працював електриком у місцевій компанії наприкінці 2023 року завербовали російські спецслужби. Спецслужб цікавили місця дислокації ЗСУ, а також військові кораблі та морські судна торговельного флоту України, які експортують агропродукцію.

Для того, щоб зібрати необхідну інформацію миколаївець встановив декілька камер для прихованого відеоспостереження на технологічних спорудах поблизу морського порту, які мали здійснювати безперервну онлайн-трансляцію морського та річкового трафіків з наданням віддаленого доступу.

Ще одним завданням підозрюваного було виявлення блокпостів ЗСУ, у тому числі військових шпиталів та навчальних центрів.

Миколаївця будуть судити за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного часу частини 2 статті 111 Кримінального Кодексу України. Санкції статті передбачають позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.

Нагадаємо як місцевого мешканця, який наводив російські ракети на Миколаївську ТЕЦ, засудили до 15 років увʼзнення. Пізніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич прокоментував вирок, та подякував правохоронцям, які «викрили цю тварину».