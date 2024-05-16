У ніч проти 15 травня внаслідок атаки на військовий аеродром «Бельбек» в окупованому Криму вдалося знищити два літаки, зенітно-ракетний комплекс нового покоління та склад пально-мастильних матеріалів.

Про це пише російський Telegram-канал Astra з посиланням на джерела в екстрених службах.

Зазначається, що внаслідок першого удару знищили два винищувачі-перехоплювачі МіГ-31, а також згорів склад пально-мастильних матеріалів.

Трохи пізніше, ближче до ранку 15 травня, ракета вдарила по ЗРК С-400 «Тріумф» в районі села Вишневе. Після атаки комплекс спалахнув.

За даними Astra, унаслідок цих атак 2 російські військові загинули, ще 13 зазнали поранень.

Підтвердження цієї інформації поки немає.

Раніше повідомлялося, що під Волгоградом, на російській залізничній станції Котлубань, нібито через атаку БпЛА зійшов з рейок вантажний потяг.