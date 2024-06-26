Затримання підозрюванного. Фото: прокуратура

Служба безпеки затримала чоловіка, якого підозрюють у підготовці ракетно-дронових ударів по критичній інфраструктурі на Буковині.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Підозрюваним виявився 36-річний мешканець Чернівців. За даними СБУ, чоловік сам вийшов на окупантів та запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

Чоловік намагався встановити розташування складів із паливно-мастильними матеріалами на території міста та його околицях. Для комунікації з росіянами він використовував один з російських відеочатів, який контролюють спецслужби РФ.

Також підозрюваний писав у проросійських пабліках про своє бажання приєднатися до окупаційної армії, а в ефірі російської чат-рулетки показово підпалив державний Прапор України.

Підозрюванний спалює український прапор. Фото: прокуратура

Для конспірації в інтернеті фігурант використовував анонімний аккаунт під вигаданим ім’ям.

Під час обшуків у помешканні затриманого співробітники СБУ вилучили три мобільні телефони, два ноутбуки, планшет та флешку із доказами розвідувально-підривної роботи.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: частини 2 статті 15, частини 2 статті 111 (закінчений замах на вчинення державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану) та частини 1 статті 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Затримання підозрюванного. Фото: прокуратура

Затримання підозрюванного. Фото: прокуратура

Нагадаємо, як Служба безпеки України викрила прикордонника, якого підозрюють у роботі на ФСБ.