Служба безпеки затримала чоловіка, якого підозрюють у підготовці ракетно-дронових ударів по критичній інфраструктурі на Буковині.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Підозрюваним виявився 36-річний мешканець Чернівців. За даними СБУ, чоловік сам вийшов на окупантів та запропонував їм свою допомогу у війні проти України.
Чоловік намагався встановити розташування складів із паливно-мастильними матеріалами на території міста та його околицях. Для комунікації з росіянами він використовував один з російських відеочатів, який контролюють спецслужби РФ.
Також підозрюваний писав у проросійських пабліках про своє бажання приєднатися до окупаційної армії, а в ефірі російської чат-рулетки показово підпалив державний Прапор України.
Для конспірації в інтернеті фігурант використовував анонімний аккаунт під вигаданим ім’ям.
Під час обшуків у помешканні затриманого співробітники СБУ вилучили три мобільні телефони, два ноутбуки, планшет та флешку із доказами розвідувально-підривної роботи.
Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: частини 2 статті 15, частини 2 статті 111 (закінчений замах на вчинення державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану) та частини 1 статті 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.
Нагадаємо, як Служба безпеки України викрила прикордонника, якого підозрюють у роботі на ФСБ.
Служба безпеки затримала чоловіка, якого підозрюють у підготовці ракетно-дронових ударів по критичній інфраструктурі на Буковині.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Підозрюваним виявився 36-річний мешканець Чернівців. За даними СБУ, чоловік сам вийшов на окупантів та запропонував їм свою допомогу у війні проти України.
Чоловік намагався встановити розташування складів із паливно-мастильними матеріалами на території міста та його околицях. Для комунікації з росіянами він використовував один з російських відеочатів, який контролюють спецслужби РФ.
Також підозрюваний писав у проросійських пабліках про своє бажання приєднатися до окупаційної армії, а в ефірі російської чат-рулетки показово підпалив державний Прапор України.
Для конспірації в інтернеті фігурант використовував анонімний аккаунт під вигаданим ім’ям.
Під час обшуків у помешканні затриманого співробітники СБУ вилучили три мобільні телефони, два ноутбуки, планшет та флешку із доказами розвідувально-підривної роботи.
Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: частини 2 статті 15, частини 2 статті 111 (закінчений замах на вчинення державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану) та частини 1 статті 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.
Нагадаємо, як Служба безпеки України викрила прикордонника, якого підозрюють у роботі на ФСБ.