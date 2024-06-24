Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила прикордонника, якого підозрюють у роботі на ФСБ.

Як повідомили у пресслужбі відомства, чоловік збирав інформацію про Сили оборони на північних рубежах Волині.

«За вказівкою окупантів «кріт» встановлював локації укріпрайонів та орієнтовну чисельність українських військ, які обороняють прикордоння з Білоруссю. Також він намагався передати координати складів із озброєнням та боєприпасами ЗСУ на території регіону. У разі виконання ворожих завдань окупанти обіцяли «евакуювати» свого агента на територію Росії та влаштувати до окупаційних угруповань РФ. Служба безпеки завчасно перехопила відповідну інформацію і документувала злочинні дії фігуранта», — йдеться в повідомленні.

Підозрюваного затримали поблизу місця служби. СБУ провела комплексні заходи для убезпечення українських військ.

«За даними слідства, фігурант був дистанційно завербований співробітником ФСБ Олексієм Добрицьким, який дислокується у тимчасово окупованому Луганську. Контрактник потрапив у поле зору РФ, коли проходив службу на сході України. Згодом його перевели до одного із підрозділів прикордонного загону у Волинській області», — додали в СБУ.

Затриманому оголосили підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що на Миколаївщині затримали підозрюваного у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.