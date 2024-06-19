Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

На Миколаївщині затримали підозрюваного у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Зазначається, що підозрюваний є житель міста Очаків, уродженець Росії. За даними слідства, чоловік мав проросійські погляди та публічно закликав до зміни меж території України та ставив під сумнів існування Української державності.

«Деструктивний контент зловмисник поширював з власного акаунта через застосунок «Телеграм» у регіональних та всеукраїнський чатах. Також у свої дописах зловмисник систематично виправдовував та визнавав правомірною російську агресію», — додали в СБУ

Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності фігуранта на користь країни-агресора. Під час обшуків у підозрюваного знайшли мобільний телефон та ноутбук із доказами.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили пропагандисту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

частина 1 статті 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканість України);

частина 1, частина 3 статті 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України).

Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Затримання підозрюваного. Фото: СБУ Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Примітка: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

18 червня стало відомо, що суд оголосив вирок миколаївцю, якого обвинувачують в передачі росіянам інформації про дислокації українських захисників та виправдовуванні війни.

Раніше на Миколаївщині затримали 53-річного чоловіка, який підозрюється у вмправдовуванні збройної агресії РФ проти України.

Також нагадаємо, як служба безпеки України затримала чиновника Хмельницької міської ради. Правоохоронці вважають, що він почав працювати на ФСБ РФ.