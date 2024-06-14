Затримання посадовця. Фото: СБУ.

Служба безпеки України затримала чиновника Хмельницької міської ради. Правоохоронці вважають, що він почав працювати на ФСБ РФ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними СБУ, чоловік збирав інформацію про пункти розміщення та проживання українських військовослужбовців у Хмельницькій області. Росіян найбільше цікавили розвіддані про підрозділи СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Також підозрюваний намагався виявити адреси виробництва українських безпілотників, які відправляють на передову. За наявними даними, окупанти планували використати цю інформацію для підготовки ракетних ударів, а також можливих диверсій та терактів.

СБУ затримала чоловіка, коли він намагався передати розвіддані агресору з робочого кабінету.

Як встановило розслідування, підозрюваний потрапив у поле зору ФСБ під час свого навчання в московському технічному університеті імені Баумана у 1990-х роках. Після початку повномасштабного вторгнення з ним зв’язався кадровий співробітник ФБС і залучив чиновника до розвідувально-підривної діяльності проти України. Вони підтримували комунікацію через анонімні чати в месенджерах.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення.

Затримання посадовця. Фото: СБУ. Затримання посадовця. Фото: СБУ.

Нагадаємо, як СБУ викрила ймовірну колаборантку з Куп'янська, яка після деокупації міста влаштувалася шкільним вчителем у Києві.