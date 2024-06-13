Працівник Служби безпеки України. Фото з відкритих джерел.

Служба безпеки України затримала ще одну жінку, яку підозрюють у співпраці з окупаційною владою під час окупації частини Харківщини.

Про це СБУ написали у Telegram.

За даними СБУ, до початку повномасштабного вторгнення РФ жінка очолювала Центр професійного розвитку педагогічних працівників Куп’янської міськради. Під час окупації райцентру підозрювана почала співпрацювати з окупаційною владою, а з липня 2022 року продовжила керувати захопленою на той час установою.

Перебуваючи на «посаді», підозрювана займалась розробкою проросійських брошур, де фігурантка вимагала від педагогів повністю місцевих шкіл перейти на російські «стандарти» освіти.

«Так, наприклад, вона детально описувала ворожу методику викладання учням сфальсифікованої історії становлення Української Державності. Також на сторінках видання колаборантка вчила як виправдовувати збройну агресію РФ та «пояснювати» воєнні злочини росіян», — сказано в повідомлені.

Для впровадження «нововведень» підозрювана у складі делегації зустрічалася з «першим заступником міністра освіти» так званої ЛНР.

Під час звільнення Куп’янська жінка переїхала до Києва, де оформила статус внутрішньо переміщеної особи. Згодом вона влаштувалася вчителькою інформатики до однієї зі шкіл Дніпровського району столиці.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Зловмисниці загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Також перевіряється її можлива причетність до поширення ворожої пропаганди серед школярів навчального закладу Києва.

Затримання ймовірної колаборантки. Фото: СБУ. Затримання ймовірної колаборантки. Фото: СБУ.

Нагадаємо, як в лавах ЗСУ викрили мешканця Миколаївщини, який під час окупації Херсонської області був охоронцем в одній з російських катівень. Йому повідомили про підозру.