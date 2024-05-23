Мешканець Миколаївщини охороняв російську катівню / Фото: СБУ

В лавах ЗСУ викрили мешканця Миколаївщини, який під час окупації Херсонської області був охоронцем в одній з російських катівень. Йому повідомили про підозру.

Як повідомили у Службі безпеки України, на початку повномасштабного вторгнення він підтримав окупантів, за що був призначений охоронцем російської катівні, яку росіяни облаштували на базі окупованої на той час Дар’ївської виправної колонії № 10 в Херсонській області.

За даними слідства, туди росіяни звозили репресованих місцевих жителів, зокрема проукраїнських активістів.

Зазначається, що після звільнення правобережної Херсонщини миколаївець певний час переховувався, а згодом мобілізувався до українського війська, «де сподівався уникнути правосуддя» в одній із військових частин на півдні України.

На підставі зібраних доказів правоохоронці повідомили йому про підозру. Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, у Херсоні СБУ затримала місцевого, якого підозрюють у роботі на Росію. Під час окупації міста він охороняв російську катівню, де тримали ув’язнених учасників руху опору в регіоні.