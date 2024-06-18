Суд. Ілюстративне фото.

Суд оголосив вирок миколаївцю, якого обвинувачують в передачі росіянам інформації про дислокації українських захисників та виправдовуванні війни.

Про це повідомляє прес-служба Центрального районного суду.

Суд встановив, що 42-річний чоловік в одній з груп у «Telegram» поширив скриншот з «Google Maps» з місцем розташування підрозділів ЗСУ. Також він надіслав кілька фотозображень зображенням з роботою підрозділів ППО у Миколаєві. В цій та інших групах чоловік неодноразово залишав антиукраїнські твердження та коментарі, що виправдовують збройну агресію РФ, сподівання на окупацію міста та бажання воювати на боці Росії.

На суді обвинувачений частково визнав свою провину, зазначив, що про вчинене не жалкує. За його словами, він спілкувався в закритій Telegram-групі з учасниками з інших країн, зокрема Росії та Білорусі.

«Коли почались активні вибухи біля місця його проживання, він писав до групи відповідні повідомлення, оскільки переймався за своє життя та намагався дізнатись про можливу небезпеку», — додали в прес-службі.

Стосовно фотоповідомлень, він вказував, що знімав нічне небо і в кадр випадково потрапила робота військових, однак це твердження спростували доказами у ході розгляду справи.

На суді чоловік також додав, що розуміє події, які відбуваються між країнами, але не підтримує Україну, тому що вважає, що чинна влада є прихильниками нацистської ідеології.

Разом з цим він просив суд винести виправдувальний вирок, або призначити покарання не пов’язане з позбавленням волі.

Однак суд визнав його винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 114-2 України і призначити покарання у виді 5 років позбавлення волі та частиною 2 статті 436-2 Кримінального Кодексу України, призначивши покарання у виді 3 років позбавлення волі. Остаточно суд призначив йому покарання у виді п’яти років позбавлення волі.

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