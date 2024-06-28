Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала чоловіка, якого підозрюють у підготовці прориву російських військ у Донецькій області та шпигуванні за місцевими Силами оборони.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За даними спецслужби, чоловік розвідував місця базування особового складу та важкого озброєння ЗСУ на Покровському напрямку, де зараз тривають бої.

«Найбільше ворога цікавили локації укріпрайонів та вогневих позицій артилерії. Ця інформація була потрібна окупантам для підготовки нових наступів і прориву оборони ЗСУ», — зазначено в повідомленні.

Для збору відомостей агент пішки обходив місцевість, де фіксував потрібні йому локації. Отримані координати він позначав на гугл-картах. Правоохоронці затримали його у власному помешканні. Правопорушником виявився мешканець Мирнограда, працівник приватної охоронної компанії.

Виявилось, що у квітні цього року чоловіка дистанційно завербував спецпризначенець росгвардії, який співпрацює з російською воєнною розвідкою — його особу вже встановили. У поле зору окупантів чоловік потрапив через активність у проросійських Telegram-каналів, де залишав свої антиукраїнські коментарі.

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучили мобільний телефон, який він використовував для комунікації з росіянами. Правоохоронці повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зараз зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

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