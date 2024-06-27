Затримання підозрюванних в Одесі. Фото: СБУ

Служба безпеки затримала сімох блогерів в Одесі. Їх підозрюють у спробі зірвати мобілізацію та «зливу» розташування військових ЗСУ у місті.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За даними спецслужби, підозрювані знімали провокативні стріми та публікували неправдиві повідомлення про українських військових та представників ТЦК.

Також блогери поширювали координати блокпостів та маршрути переміщення мобільних груп місцевих військкоматів.

«Окупанти могли використати цю інформацію для підготовки повітряних ударів по місцях зосередження українських захисників», — додали в повідомленні.

Серед затриманих виявилось подружжя одеситів, яке підозрюють у поширенні даних про розташування локації ЗСУ до проросійського Telegram-каналу із загальною аудиторією понад 200 тисяч користувачів.

«За наявними даними, цей інтернет-ресурс адмініструють представники ФСБ, які таким чином збирають інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони», — додали пресслужбі.

Також правоохоронці затримали місцевого жителя, який публікував інформацію у цей же Telegram-канал. Ще чотири мешканця Одеси намагалися зірвати мобілізацію через пости у спеціалізованих групах і чат-ботах популярних месенджерів. Серед них — адміністратор регіонального Telegram-каналу із 15-тисячною аудиторією.

«Там фігурант поширював актуальні локації військовослужбовців ТЦК і закликав своїх підписників долучатися до підривної діяльності на користь РФ», — пояснили в повідомленні.

Після затримання групи СБУ змінила місця базування та руху українських військових.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами. Слідчі повідомили затриманим про підозру за статті 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період). Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Затримання підозрюванних в Одесі. Фото: СБУ

Затримання підозрюванних в Одесі. Фото: СБУ

Листування. Фото: СБУ

Нагадаємо, як на Буковині затримали чоловіка, якого підозрюють у передачі РФ даних для ударів по регіону.