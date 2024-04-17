Україна повернула з окупації ще трьох дітей, архівне Фото: Save Ukraine

На Херсонщині з тимчасово окупованої території вдалося повернути додому троє дітей.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зокрема, з тимчасово окупованої території на підконтрольну Україні вдалося повернути опікунську родину, в якій виховуються двоє дітей.

«Додому вдалося повернути сімʼю, котра виховує двох братів, позбавлених батьківського піклування. Хлопчикам 12 та 16 років. Заради них опікуни наважилися виїхати з тимчасової окупації, адже не могли більше наражати на небезпеку дітлахів», – написав Олександр Прокудін.

Також він розповів, що на підконтрольну Україні територію евакуювалася родина з трирічною дівчинкою.

«Дякую благодійній організації «Save Ukraine», органам опіки та піклування, службам справах дітей, які працювали над цим поверненням», – додав очільник Херсонської ОВА.

Раніше до України з тимчасово окупованих територій Херсонської області повернули ще чотирьох дітей.

Нагадаємо, нещодавно з окупації повернули неповнолітню дитину, яка два роки не бачила своїх батьків.