У Нетішині на Хмельниччині молодик вкрав камеру відеоспостереження, яка зафіксувала, як він справив свою природну потребу під деревом.

Про це повідомив виконавчий комітет Нетішинської міської ради.

«9 квітня о 8 годині вечора у Нетішинському Диво парку молодик під деревом справив свою природну потребу (хоча громадський туалет зовсім поряд), а потім побачив неподалік на опорі камеру відеоспостереження.

Швидко зреагувавши на фіксацію свого «подвигу», заліз на опору і силоміць вирвав відеокамеру. Повз проходили люди. Реакції — «нуль», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що директорка місцевого комунального підприємства «Комфорт» Марія Власюк з відповідною заявою звернулась до поліції.

Нагадаємо, у Миколаєві рецидивіст з 11 судимостями крав «кіндери» з магазину.