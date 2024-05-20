На кордоні з Молдовою затримали відразу 11 ухилянтів, — ДПСУ. Фото: ДПСУ

На Одещині прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали 11 чоловіків, які, за їхніми даними, намагалися незаконно потрапити до Молдови.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Порушників затримали на околиці села Старокозаче Одеської області.

«Як з’ясувалося, жителі Харківської, Полтавської, Одеської та Черкаської областей – фоловери закритого Телеграм-каналу, в якому їм пообіцяли організацію безперешкодного виїзду за кордон. Вартість такої послуги для однієї особи становила від 3 тисяч до 15 тисяч доларів США», — ідеться у повідомленні.

За інформацією ДПСУ, Чоловіки прибули до населеного пункту в прикордонні, де на них очікував 30-річний водій мікроавтобуса. Інформацію про це прикордонники отримали від місцевого жителя. У результаті ухилянтів затримали, щойно вони дісталися обумовленого місця зустрічі.

Стосовно затриманих складені протоколи про адміністративне правопорушення, справи скеровані до суду.

У діях водія вбачаються ознаки злочину, передбаченого статті 332 Кримінального кодексу (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Нагадаємо, у річці Тиса на кордоні з Румунією знову виявили тіло чоловіка. Прикордонники наголосили, що це вже 30 трагічний випадок, зафіксований під час спроби перетину кордону Тисою.