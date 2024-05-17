У Тисі знову виявили тіло потопельника / Фото: ДПСУ

У річці Тиса на кордоні з Румунією знову виявили тіло чоловіка.

Про це 17 травня повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, про виявлення тіла чоловіка з ознаками довготривалого перебування у воді повідомили румунські прикордонники. Жодних документів при ньому не знайшли. Наразі особу потопельника встановлюють.

Прикордонники наголосили, що це вже 30 трагічний випадок, зафіксований під час спроби перетину кордону Тисою.

Нагадаємо, що 10 травня речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що з початку повномасштабної війни в Україні в річці Тиса потонули 28 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Україною.

Згодом у річці Тиса виявили тіло 42-річного жителя Закарпаття. Загалом це вже 29 смертельний випадок під час спроби перетину кордону річкою.