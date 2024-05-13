У річці Тиса виявили тіло ще одного потопельника / Фото: ДПСУ

У річці Тиса виявили тіло 42-річного жителя Закарпаття. Загалом це вже 29 смертельний випадок під час спроби перетину кордону річкою.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі (ДПСУ).

Зазначається, що тіло чоловіка у гідрокостюмі несло течією. Правоохоронці встановили.

У ДПСУ наголосили, що це вже 29 трагічний випадок, зафіксований під час спроби перетину кордону Тисою.

У річці Тиса виявили тіло ще одного потопельника / Фото: ДПСУ У річці Тиса виявили тіло ще одного потопельника / Фото: ДПСУ

Нагадаємо, що загалом кількість виявлених прикордонниками випадків загибелі людей, якщо додати і важко доступні гірські місцевості, або ж інші ділянки кордону, то їх вже більше 35.

Речник Державної прикордонної служби України пояснив, що Тиса має стрімку течію та небезпечне дно, тому чоловікам, які намагаються втекти з країни, часто не вистачає сил для того, щоб подолати її.