Річка Тиса / Фото: ДПСУ

З початку повномасштабної війни в Україні в річці Тиса потонули 28 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Україною.

Про це 10 травня повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Він пояснив, що Тиса має стрімку течію та небезпечне дно, тому чоловікам, які намагаються втекти з країни, часто не вистачає сил для того, щоб подолати її.

За словами речника ДПСУ, усього від початку повномасштабної війни біля кордону виявили 35 тіл, які намагалися незаконно втекти з України.

Андрій Демченко додав, що Держприкордонслужба максимально посилює контроль на кордоні, використовуючи відеонагляд, дрони та збільшуючи кількість прикордонних постів.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які намагалися перетнути кордон через річку Тиса на гумовому човні.

Також за тією ж справою прикордонники затримали двох неповнолітніх та двох чоловіків з надувними колами для купання.