У Вознесенському районі поліція затримала місцевого жителя, який влетів на автомобілі у паркан односельчанина, а пізніше погрожував підірвати гранату.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
Інформація про подію надійшла правоохоронцям вночі 29 лютого від одного з мешканців сіл Прибужанівської громади. Він повідомив, що до його домоволодіння прийшов місцевий мешканець, який тримає в руках бойові гранати та погрожує їх застосувати.
Поліція зʼясувала, що 39-річний мешканець села, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння потрапив у аварію та пошкодив паркан біля будинку. Він пообіцяв, що повернеться, полагодить паркан та забере свій автомобіль. Однак чоловік повернувся на подвір’я односельчанина вже з двома бойовими гранатами.
Власнику будинку вдалось перехопити з рук чоловіка гранату і викликати поліцію.
Того ж дня слідчі затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Боєприпаси поліцейські вилучили та направили на проведення експертних досліджень. Правоохоронці встановлюють, звідкиу чоловіка була зброя.
Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
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Тіна Кароль без макіяжу і мінімум експерток у новинах: як і скільки пишуть про жінок у миколаївських медіаКатерина Середа
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У Вознесенському районі поліція затримала місцевого жителя, який влетів на автомобілі у паркан односельчанина, а пізніше погрожував підірвати гранату.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
Інформація про подію надійшла правоохоронцям вночі 29 лютого від одного з мешканців сіл Прибужанівської громади. Він повідомив, що до його домоволодіння прийшов місцевий мешканець, який тримає в руках бойові гранати та погрожує їх застосувати.
Поліція зʼясувала, що 39-річний мешканець села, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння потрапив у аварію та пошкодив паркан біля будинку. Він пообіцяв, що повернеться, полагодить паркан та забере свій автомобіль. Однак чоловік повернувся на подвір’я односельчанина вже з двома бойовими гранатами.
Власнику будинку вдалось перехопити з рук чоловіка гранату і викликати поліцію.
Того ж дня слідчі затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Боєприпаси поліцейські вилучили та направили на проведення експертних досліджень. Правоохоронці встановлюють, звідкиу чоловіка була зброя.
Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.