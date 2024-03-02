У Вознесенському районі поліція затримала місцевого жителя, який влетів на автомобілі у паркан односельчанина, а пізніше погрожував підірвати гранату.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Інформація про подію надійшла правоохоронцям вночі 29 лютого від одного з мешканців сіл Прибужанівської громади. Він повідомив, що до його домоволодіння прийшов місцевий мешканець, який тримає в руках бойові гранати та погрожує їх застосувати.

Поліція зʼясувала, що 39-річний мешканець села, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння потрапив у аварію та пошкодив паркан біля будинку. Він пообіцяв, що повернеться, полагодить паркан та забере свій автомобіль. Однак чоловік повернувся на подвір’я односельчанина вже з двома бойовими гранатами.

Фото: ГУНП Миколаївської області Фото: ГУНП Миколаївської області

Власнику будинку вдалось перехопити з рук чоловіка гранату і викликати поліцію.

Того ж дня слідчі затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Боєприпаси поліцейські вилучили та направили на проведення експертних досліджень. Правоохоронці встановлюють, звідкиу чоловіка була зброя.

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.