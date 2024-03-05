ДТП на трасі «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ». Фото: ДСНС у Миколаївській області

У вівторок, 5 березня о 00:30 на 99 км автодороги М-14 «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» сталася ДТП за участю вантажного автомобіля DAF та легковаго автомобіля Volkswagen Passat B3.

Про це повідомили Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Зазначається, що інцидент стався за участю вантажного автомобіля DAF та легкового автомобіля Volkswagen Passat B3.

Внаслідок зіткнення постраждали водій та пасажир легкового автомобіля. Водія Volkswagen Passat B3 затисло в авто, його за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували рятувальники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України в Миколаївській області.

Обох постраждалих доставлено до міської лікарні швидкої медичної допомоги.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві на проспекті Центральному 138 В, біля кафе «New York Street Pizza», водій Mercedes-Benz скоїв наїзд на пішохода, який перетинав проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу.

Також повідомлялося, що на Миколаївщині на автодорозі М-14 «Одеса — Мелітополь» зіткнулися вантажівка та мотоцикл. Водій двоколісного загинув.

Нагадаємо, що у Миколаєві на перетині вулиць Крилова та Білої зіткнулись автомобіль Nissan Rogue та мотоцикл Viper, постраждали двоє підлітків.