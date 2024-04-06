На Миколаївщині ліквідували канал нелегального продажу зброї . Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Двом мешканцям Вознесенського району Миколаївщини повідомили про підозруу придбанні, зберіганні та збуті бойових припасів та вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу.

Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура.

За даними слідства, чоловіки, віком 34 та 56 років, «спеціалізувалися» на незаконному виготовленні, зберіганні та збуті незареєстрованої вогнепальної зброї та боєприпасів. Підпільні майстерні вони облаштували за місцем свого мешкання.

«Своїх клієнтів підозрювані підшукували через сайт, якій спеціалізується на продажі зброї й боєприпасів через аукціон, і поштою переправляли товар замовникам по всій території України», — йдеться у повідомленні.

На Миколаївщині ліквідували канал нелегального продажу зброї . Фото: Миколаъвська обласна прокуратура

На Миколаївщині ліквідували канал нелегального продажу зброї . Фото: Миколаъвська обласна прокуратура

Під час обшуків за місцями мешкання фігурантів вилучили понад тисячу патронів різних калібрів; приладдя для виготовлення патронів, зокрема, два станки для спорядження нарізних набоїв, прес для завалювання гільз, а також складові частини для виготовлення патронів (капсулі, гільзи, кулі, порох), електронні ваги (для зважування пороху), автомат АК-74, гранату Ф-1 та мобільні телефони.

Раніше у Миколаєві поліцейські затримали двох місцевих мешканців, які підозрюються у продажу зброї та боєприпасів.