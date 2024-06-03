Оголошення підозри. Фото: ДБР

На Одещині командувача регіонального управління сил територіальної оборони «Південь» підозрюють перевищенні службових повноважень та залученні трьох військових будувати для будівництва власного маєтку.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Вказується, що посадовець залучив трьох військовослужбовців до будівництва свого маєтку ще у 2023 році.

«Вони понад рік будували дім для начальника, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій», — повідомляють правоохоронці.

Командувачу повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану (часина 5 статті 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань у Миколаєві викрило колишнього прокурора Миколаївської окружної прокуратури, який ймовірно привласнив понад 4,7 мільйони гривень речових доказів.