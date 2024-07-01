Польща обмежила пропуск українських вантажівок через кордон, фото: unplash

Після врегулювання ситуації на кордоні польською стороною, українські транспортні засоби знову можуть перетинати кордон.

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

«Відновлено пропуск вантажівок через пункти пропуску Волинської митниці. Станом на зараз усі пункти пропуску на українсько-польському кордоні функціонують в штатному режимі. Відновлено пропуск вантажних транспортних засобів через пункти пропуску на кордоні з Республікою Польща, розташованих у зоні діяльності Львівської митниці», – зазначала пресслужба.

Нагадаємо, що з 1 липня польська сторона обмежила в'їзд та виїзд українських вантажівок.

Зазначимо, що у ніч проти 7 червня через російську комбіновану повітряну атаку по території України Польща разом із країнами-союзниками підняла у повітря військові літаки.