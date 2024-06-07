Польща та союзники піднімали літаки через повітряну атаку РФ по Україні, фото з відкритих джерел

У ніч проти 7 червня через російську комбіновану повітряну атаку по території України Польща разом із країнами-союзниками підняла у повітря військові літаки.

Про це йдеться в повідомленні Оперативного командування Збройних сил Польщі.

За даними польських військових, що їх авіація почала працювати в повітряному просторі Польщі, та попередили, що це «може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни».

«Сьогодні вночі (7 червня, — прим.) спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з завданням ударів крилатими ракетами, безпілотними літальними комплексами Shahed та балістичними ракетами по об’єктах, розташованих у тому числі на західній території України», — йдеться в оголошенні.

Також польські військові нагадали, що «перед тим активність російської авіації під час ударів по західних областях України була зафіксована в ніч проти 1 червня».

«Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, а Оперативне командування RSZ постійно стежить за ситуацією», — додали в Оперативному командуванні польських ЗС.

Нагадаємо, що у ніч проти 7 червня Росія завдала чергового комбінованого удару по території Україні.