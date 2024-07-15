У водоймах Миколаївської області 14 липня потонули двоє чоловіків.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.
Вранці рятувальники залучались до пошукових робіт у селі Галицинове, де за інформацією від місцевих у Бузькому лимані зник 61-річний чоловік.
За словами надзвичайників, після огляду водойми, за допомогою човна, на відстані приблизно 150 метрів від берега вони знайшли його тіло.
Ще одна трагедія сталась у селі Сливине. Тут 87-річний чоловік потонув під час купання у річці Південний Буг. Його тіло дістали з води місцеві мешканці.
Нагадаємо, що увечері 13 липня 35-річний чоловік пішов купатись на місцевий ставок у селищі Благодатне, що на Миколаївщині, та потонув.
Рятувальники наголошують, що переважна кількість трагічних випадків на водних об’єктах зареєстрована саме влітку.
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У водоймах Миколаївської області 14 липня потонули двоє чоловіків.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.
Вранці рятувальники залучались до пошукових робіт у селі Галицинове, де за інформацією від місцевих у Бузькому лимані зник 61-річний чоловік.
За словами надзвичайників, після огляду водойми, за допомогою човна, на відстані приблизно 150 метрів від берега вони знайшли його тіло.
Ще одна трагедія сталась у селі Сливине. Тут 87-річний чоловік потонув під час купання у річці Південний Буг. Його тіло дістали з води місцеві мешканці.
Нагадаємо, що увечері 13 липня 35-річний чоловік пішов купатись на місцевий ставок у селищі Благодатне, що на Миколаївщині, та потонув.
Рятувальники наголошують, що переважна кількість трагічних випадків на водних об’єктах зареєстрована саме влітку.