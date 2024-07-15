На водоймах Миколаївщини 14 липня потонули два чоловіки / Фото: ДСНС

У водоймах Миколаївської області 14 липня потонули двоє чоловіків.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

Вранці рятувальники залучались до пошукових робіт у селі Галицинове, де за інформацією від місцевих у Бузькому лимані зник 61-річний чоловік.

За словами надзвичайників, після огляду водойми, за допомогою човна, на відстані приблизно 150 метрів від берега вони знайшли його тіло.

Ще одна трагедія сталась у селі Сливине. Тут 87-річний чоловік потонув під час купання у річці Південний Буг. Його тіло дістали з води місцеві мешканці.

Нагадаємо, що увечері 13 липня 35-річний чоловік пішов купатись на місцевий ставок у селищі Благодатне, що на Миколаївщині, та потонув.

Рятувальники наголошують, що переважна кількість трагічних випадків на водних об’єктах зареєстрована саме влітку.