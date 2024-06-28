Затримання чоловіків. Фото: ДПСУ.

Правоохоронці Закарпаття затримали підозрювану у незаконній «переправці» чоловіків призовного віку за державний кордон.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Підозрюваною виявилась 35-річна жителька села Грушово, її затримали під час реалізації інформації, наданої місцевими прикордонниками.

Автівку, якою керувала жінка зупинили на околиці села Велика Бакта. Разом з нею в авто були п’ять пасажирів – двоє жителів Закарпаття, двоє жителів Дніпропетровщини та один житель Львівщини. Усі вони, за даними служби, намагалися незаконно перетнути кордон. За перехід в Угорщину, кожен з чоловіків віддав жінці від 7 до 12 тисяч доларів.

За цією справою відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 332 Кримінального Кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Жінку затримали, якщо її вину доведуть у суді, жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

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