У Тисі знову виявили тіло потопельника / Фото: ДПСУ

У річці Тиса на кордоні з Румунією знову виявили тіло чоловіка.

Про це 12 червня повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що чоловіка без ознак життя виявив сьогодні під час патрулювання українсько-угорської ділянки кордону прикордонний наряд відділення «Бодалово».

«Тіло невідомого перебувало у річці Тиса. Течією його винесло до українського берега. Прикордонникам вдалося витягнути потопельника на берег», — йдеться у повідомленні.

До місця подій викликали співробітників ДСНС та Національної поліції.

Особа загиблого наразі встановлюється.

Прикордонники наголосили, що це вже 35 трагічний випадок, зафіксований під час спроби перетину кордону Тисою.

Нагадаємо, що 10 травня речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що з початку повномасштабної війни в Україні в річці Тиса потонули 28 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Україною.

Згодом у річці Тиса виявили тіло 42-річного жителя Закарпаття. Загалом це вже 29 смертельний випадок під час спроби перетину кордону річкою.