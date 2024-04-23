У ніч проти 23 квітня російська армія атакувала Одесу ударними дронами. Внаслідок обстрілу постраждали сім людей.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Зазначається, що внаслідок ворожої атаки у місті зазнали пошкоджень приватні будинки. Через атаку зазначили поранень 9 людей, серед них — 4 дитини 12 і 9 років та двоє немовлят. Усі вони в стані середнього ступеня важкості в лікарні.
Крім того, трьох дорослих госпіталізували, вони також в стані середнього ступеня важкості, ще двоє відмовилися від шпиталізації та отримали всю необхідну допомогу на місці.
Рятувальникам вдалося врятувати 34 людини, включно з 3 дітьми.
За словами очільника Одеської ОВА, наразі відповідні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків.
Нагадаємо, що у ніч на 23 квітня силами та засобами протиповітряної оборони на території Миколаївської області знищено чотири БпЛА типу «Shahed 131/136». Під час бойової роботи сил ППО уламками збитого безпілотника було пошкоджено торгівельну інфраструктуру.
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У ніч проти 23 квітня російська армія атакувала Одесу ударними дронами. Внаслідок обстрілу постраждали сім людей.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Зазначається, що внаслідок ворожої атаки у місті зазнали пошкоджень приватні будинки. Через атаку зазначили поранень 9 людей, серед них — 4 дитини 12 і 9 років та двоє немовлят. Усі вони в стані середнього ступеня важкості в лікарні.
Крім того, трьох дорослих госпіталізували, вони також в стані середнього ступеня важкості, ще двоє відмовилися від шпиталізації та отримали всю необхідну допомогу на місці.
Рятувальникам вдалося врятувати 34 людини, включно з 3 дітьми.
За словами очільника Одеської ОВА, наразі відповідні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків.
Нагадаємо, що у ніч на 23 квітня силами та засобами протиповітряної оборони на території Миколаївської області знищено чотири БпЛА типу «Shahed 131/136». Під час бойової роботи сил ППО уламками збитого безпілотника було пошкоджено торгівельну інфраструктуру.