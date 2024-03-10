На півдні нацгвардійці зупинили дві колони російської техніки. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Бійці Національної гвардії відбили атаку ворога на півдні України, зупинивши дві колони російської техніки.

Про це повідомив командувач Нацгвардії України Олександр Півненко у Telegram.

Він наголосив, що аеророзвідники першими помітили дві колони ворожої техніки, які рухалися у напрямку позицій українських військ.

«В першу чергу окупанта зустріла влучними пострілами артилерія, змушуючи ворога майже повністю знизити темп атаки. У цей час пілоти ударних дронів підіймають в повітря дрони», — повідомив Олександр Півненко.

У результаті бойової роботи дві одиниці ворожої техніки були вражені пілотами ударних авіаційних комплексів, ще дві одиниці — знищені за допомогою артилерії.

«Весь особовий склад противника було ліквідовано. Атаку зупинено», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що троє російських військових підірвалися на власній міні у Білгородській області РФ.

Зазначається, що інцидент стався в районі села Новстроївка-Друга у Бєлгородській області. Цей населений пункт розташований біля кордону з Харківською областю.