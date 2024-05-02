Андрій Клочко. Фото: Facebook

Національне антикорупційне бюро повідомило чинному народному депутату про підозру у незаконному збагаченні на 11 мільйонів гривень

Про це повідомляє НАБУ.

За даними слідства, у 2020-2021 роках народний депутат набув у власність активи загальною вартістю 25 мільйонів гривень, хоча офіційний дохід та заощадження його та дружини за цей період становили не більше 14 мільйонів гривень. Йдеться про 3 земельні ділянки на Київщині, 5 квартир у столиці, 2 нежитлові приміщення, а також автомобілі Tesla та Mersedes-Benz.

За даними джерел «Суспільного» в правоохоронних органах, йдеться народного депутата від «Слуги народу» Андрія Клочка.

В НАБУ додали, що різниця між вартістю придбаного майна та коштами депутата становила 11 мільйонів гривень.

Фото: НАБУ

Аби приховати наявність майна, парламентарій оформив його переважну частину на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. Дії підозрюваного кваліфіковано за статтею 368-5 КК України.

У НАБУ зауважили, що викриття злочину відбулось після оприлюднення журналістських розслідувань, зокрема команди Bihus.Info, а також за сприяння Національного агентства з питань запобігання корупції.

Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала колишнього помічника народного депутата Нестора Шуфрича. Йому повідомили про підозру у фінансуванні воєнізованих формувань РФ на території Криму.