Національне антикорупційне бюро повідомило чинному народному депутату про підозру у незаконному збагаченні на 11 мільйонів гривень
Про це повідомляє НАБУ.
За даними слідства, у 2020-2021 роках народний депутат набув у власність активи загальною вартістю 25 мільйонів гривень, хоча офіційний дохід та заощадження його та дружини за цей період становили не більше 14 мільйонів гривень. Йдеться про 3 земельні ділянки на Київщині, 5 квартир у столиці, 2 нежитлові приміщення, а також автомобілі Tesla та Mersedes-Benz.
За даними джерел «Суспільного» в правоохоронних органах, йдеться народного депутата від «Слуги народу» Андрія Клочка.
В НАБУ додали, що різниця між вартістю придбаного майна та коштами депутата становила 11 мільйонів гривень.
Аби приховати наявність майна, парламентарій оформив його переважну частину на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. Дії підозрюваного кваліфіковано за статтею 368-5 КК України.
У НАБУ зауважили, що викриття злочину відбулось після оприлюднення журналістських розслідувань, зокрема команди Bihus.Info, а також за сприяння Національного агентства з питань запобігання корупції.
Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала колишнього помічника народного депутата Нестора Шуфрича. Йому повідомили про підозру у фінансуванні воєнізованих формувань РФ на території Криму.
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Національне антикорупційне бюро повідомило чинному народному депутату про підозру у незаконному збагаченні на 11 мільйонів гривень
Про це повідомляє НАБУ.
За даними слідства, у 2020-2021 роках народний депутат набув у власність активи загальною вартістю 25 мільйонів гривень, хоча офіційний дохід та заощадження його та дружини за цей період становили не більше 14 мільйонів гривень. Йдеться про 3 земельні ділянки на Київщині, 5 квартир у столиці, 2 нежитлові приміщення, а також автомобілі Tesla та Mersedes-Benz.
За даними джерел «Суспільного» в правоохоронних органах, йдеться народного депутата від «Слуги народу» Андрія Клочка.
В НАБУ додали, що різниця між вартістю придбаного майна та коштами депутата становила 11 мільйонів гривень.
Аби приховати наявність майна, парламентарій оформив його переважну частину на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. Дії підозрюваного кваліфіковано за статтею 368-5 КК України.
У НАБУ зауважили, що викриття злочину відбулось після оприлюднення журналістських розслідувань, зокрема команди Bihus.Info, а також за сприяння Національного агентства з питань запобігання корупції.
Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала колишнього помічника народного депутата Нестора Шуфрича. Йому повідомили про підозру у фінансуванні воєнізованих формувань РФ на території Криму.