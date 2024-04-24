Затримання агента РФ. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала ще одного агента РФ, який готував серію ракетно-дронових ударів по Одесі. За даними слідства, він хотів помститися за судимість.

Про це йдеться в повідомленні СБУ.

Зазначається, що серед координаторів, які фігурант передавав росіянам, було декілька будівель СБУ та прокуратури.

Як повідомили в СБУ, в такий спосіб одесит хотів помститися правоохоронцям за судимість, яку отримав у 2019 році за публічні заклики до зміни кордонів України. Тоді суд призначив йому умовний термін, що дозволило засудженому вийти на волю.

Надалі чоловік «заліг на дно», але навесні 2023 року продовжив поширювати у соцмережах свої антиукраїнські матеріали, заявили слідчі. Так його помітили співробітники ФСБ, які згодом дистанційно завербували одесита для коригування вогню.

В СБУ заявили, що одним із перших завдань був пошук і передача координат зенітно-ракетного комплексу ППО. Задля отримання інформацію агент обходив та фіксував місця можливої дислокації українських захисників. За співпрацю з російськими окупантами він отримував від них грошову винагороду на власну банківську картку.

За даними правоохоронців, наразі задокументовано кожен крок російського агента. Завдяки цьому вдалося убезпечити пункти базування Сил оборони, а самого правопорушника затримати.

Під час обшуку в помешканні затриманого вилучили три бойові гранати та набої до стрілецької зброї.

Наразі слідчі повідомили одеситові про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Чоловіку загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала працівницю дитячого садка у Харкові, яка коригувала російські ракетні удари по місту.

Раніше повідомлялося, що скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 48-річного мешканця Миколаєва за фактами державної зради, поєднаної з виправдовуванням збройної агресії, та незаконного поводження зі зброєю