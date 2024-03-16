Заявник. Фото: поліція Рівненської області

Мешканець селища Смига на Рівненщині викликав полцію, бо заховав пакетик коноплі і не міг його знайти.

Про це повідомила поліція Рівненської області.

Зазначається, що виклик до поліції надійшов в обід 14 березня. Зі слів 37-річного громадянина, у нього вкрали пакетик конопель, і чоловік просив відшукати його. У крадіжці він підозрював знайомих, які гостювали у нього напередодні.

Патрульні прибули на місце події та виявили в чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Факт викрадення не підтвердився. Чоловік зізнався, що викликав поліцейських, бо сам заховав пакетик та не може тепер знайти.

На забудькуватого громадянина інспектори винесли постанову за статею 183 (Завідомо неправдивий виклик спецслужб) КУпАП.

«Нагадуємо, що за завідомо неправдивий виклик пожежно-рятувального підрозділу, поліції, бригади екстреної медичної допомоги або інших аварійно-рятувальних формувань — передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 850 до 3400 гривень», — зазначили в поліції.

Нагадаємо, 41-річного мешканця Березнегуватської громади на Миколаївщині судитимуть за вирощування конопель, а також за придбання, виготовлення та зберігання наркотиків в особливо великих розмірах без мети продажу.