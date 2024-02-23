Кущі конопель. Фото для ілюстрації

41-річного мешканця Березнегуватської громади, що на Миколаївщині, судитимуть за вирощування конопель, а також за придбання, виготовлення та зберігання наркотиків в особливо великих розмірах без мети продажу.

Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура.

За даними слідства, чоловік у травні 2023 року на присадибній ділянці будинку, де мешкає, вирощував рослини роду конопель для особистого вживання.

Під час обшуку у нього виявили та вилучили 15 кущів конопель та понад 10 кілограм канабісу.

Правоохоронці стосовно чоловіка скерували до суду обвинувальний акт. За вчинене йому загрожує позбавлення волі від пʼяти до восьми років.

Нагадаємо, судитимуть трьох власників плантації коноплі на Миколаївщині. Також чоловіків звинувачують у незаконному зберіганні наркотиків. Вони займалися цим посеред лісових насаджень на території Вознесенського району. Чоловіки збирали та висушували коноплю, а далі фасували та продавали готову наркопродукцію.