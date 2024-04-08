Посольство РФ у Вільнюсі. Фото з відкритих джерел

Департамент поліції Литви повідомляє, що другу ніч поспіль до будівлі російського посольства кидають пляшки з запальною сумішшю.

Про це з посиланням на правоохоронців написало видання «DELFI».

Перший інцидент стався 7 квітня, о 2:15 годині. За даними поліції, у Вільнюсі невстановлена особа кинула до будівлі посольства пляшку із запальною сумішшю та пошкодила стіну. Вдруге пляшку кинули 8 квітня, о 2:46 годині.

Наразі правоохоронці проводять оцінку збитків, завданих будівлі посольства. Представник поліцейського департаменту Литви повідомив, що підозрюваних поки що не встановлено, але інцидент був зафіксований камерами відеоспостереження. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за статтею Кримінального кодексу про псування майна у суспільно небезпечний спосіб.

Нагадаємо, у березні 2022 року вулицю, де розташоване посольство РФ у Вільнюсі перейменували на вулицю Героїв України.