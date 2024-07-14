Ілюстративне фото: KNDS

Німеччина має намір замовити більше 100 самохідних гаубиць Boxer у франко-німецької оборонної компанії KNDS.

Про це повідомляє Bloomberg.

Джерела агентства повідомили, що німецьке міністерство оборони має намір отримати схвалення замовлення від законодавців у парламентському бюджетному комітеті протягом останніх трьох місяців цього року.

Першочергова поставка приблизно 80 одиниць для німецького Бундесверу обійдеться близько 2 мільярдів євро.

Відомство нагадує, що відразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну канцлер Олаф Шольц пообіцяв розширити і вдосконалити збройні сили Німеччини і оголосив про створення спеціального фонду, що фінансується за рахунок боргових зобов'язань, у розмірі 100 мільярдів євро.

Нагадаємо, група International Fund for Ukraine (IFU), яка об’єднує союзників Києва під керівництвом Великої Британії, уклала угоду на закупівлю артилерійських боєприпасів для України на суму 300 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 387 мільйонів доларів).