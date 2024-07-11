Снаряди, ілюстративне фото з відкритих джерел

Група International Fund for Ukraine (IFU), яка об’єднує союзників Києва під керівництвом Великої Британії, уклала угоду на закупівлю артилерійських боєприпасів для України на суму 300 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 387 мільйонів доларів).

Про це повідомили в норвезькому уряді.

Як підкреслив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам, Україна нагально потребує додаткових боєприпасів та зброї.

«Разом із Великою Британією та іншими країнами-членами IFU ми надамо велику кількість артилерійських боєприпасів якомога швидше. Це один з багатьох важливих внесків в оборону України», – додав він.

Як повідомляється, вантаж включатиме до 120 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 152 мм. Нідерланди, які також входять до складу International Fund for Ukraine, раніше оголосили про поставку цих снарядів, але не вказали кількість і терміни.

Норвегія зазначила, що з 2022 року внесла до IFU загалом 1,8 мільярда норвезьких крон (168 мільйонів доларів).

Нагадаємо, Україна найближчим часом може отримати винищувачі Mirage 2000-5 і пройти навчання зможуть 4 500 українських військових.