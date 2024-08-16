Житель Снігурівки випасає худобу на мінному полі, архівне фото "НикВести"

За час повномасштабної війни в Україні кількість населення, яке проживає у Снігурівській громаді, зменшилось на 7 - 8 тисяч людей. Такі цифри озвучив голова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта в інтерв’ю для ZN.ua.

До початку повномасштабного вторгнення, за офіційними даними, у територіальній громаді проживало близько 23 тисяч мешканців. Зараз, за словами Івана Кухти, у громаді залишилось орієнтовно 15–16 тисяч людей.

— Демографічна ситуація складна. Близько 7–8 тисяч мешканців не повернулися у свої громади. Це мешканці, які змогли знайти роботу десь за межами територіальної громади. В кого є діти, то їх відправили в навчальні заклади у різних куточках нашої держави, де дозволяє безпекова ситуація. Разом з тим виїжджали часто активні та ініціативні люди середнього й молодшого віку — це люди, які нам дуже-дуже потрібні у територіальній громаді для її відновлення, - сказав Іван Кухта.

Голова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта, фото НикВести

Він зазначив, що у Снігурівці потрібні люди, які будуть «працювати, сплачувати податки і цим самим сприяти її відновленню».

— Але ми намагаємось робити все з тією кількістю людей, що наразі маємо. Намагаємось робити максимум для того, щоб люди, які зараз не проживають у територіальній громаді, бачили, що громада відновлюється, і хотіли б повернутися, - сказав Іван Кухта.

Раніше повідомлялось, що Снігурівська територіальна громада — найзасміченіша вибухонебезпечними предметами територія Миколаївської області.